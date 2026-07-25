A Tokyo si è tenuto il primo combattimento tra robot dal vivo, in un ring dedicato. Lo sport, chiamato REK, combina tecnologia, performance fisica e intrattenimento, attirando il pubblico presente. I robot si sfidano in duelli che coinvolgono movimenti e strategie simili a quelli di un combattimento reale, con un'attenzione particolare alla spettacolarità delle loro azioni. La competizione ha avuto luogo davanti a una folla di spettatori in un'arena appositamente allestita.

AGI - I combattimenti tra robot escono dalle arene virtuali dei videogiochi per diventare uno sport reale. Si chiama REK (termine ispirato allo slang "get rekt") e debutta a Tokyo con un format che unisce tecnologia, competizione fisica ed entertainment, trasformando i duelli tra umanoidi in uno spettacolo dal vivo per il grande pubblico. L'evento giapponese rappresenta il lancio internazionale di un prodotto già rodato in diverse arene degli Stati Uniti e che promette di conquistare sempre più pubblico, sia all'interno delle arene che in veri pacchetti preparati per televisioni e social, in particolare Instagram, TikTok e YouTube, Blue Samurai bringing his best moves to Akihabara pic. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I robot si sfidano sul ring. A Tokyo lo sport tecnologico del futuro

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