Su Rai 1 è previsto il “Festival del Circo di Montecarlo”, mentre su Canale 5 va in onda “Ciao Darwin” e su Sky Cinema Uno trasmettono “Un bel giorno”. La prima serata del 25 luglio 2026 presenta una programmazione che include spettacoli, varietà e film, rivolta a un pubblico diversificato.

Guida ai programmi TV del 25 luglio 2026: “Festival del Circo di Montecarlo” su Rai 1, “Ciao Darwin” su Canale 5, “Un bel giorno” su Sky Cinema Uno. La prima serata di sabato 25 luglio 2026 offre una programmazione ricca e varia, pensata per un pubblico ampio e trasversale. Spettacolo, cinema, approfondimento e grandi classici si alternano nei palinsesti delle principali reti. Su Rai 1 domina il Festival del Circo di Montecarlo, un appuntamento storico che richiama famiglie e appassionati. Rai 2 punta sul thriller con Svanita nel nulla, mentre Rai 3 propone il raffinato speciale Memorie di Adriano, dedicato alla figura dell’imperatore romano. In casa Mediaset spiccano due titoli forti: Ciao Darwin su Canale 5, garanzia di intrattenimento, e Il mondo perduto: Jurassic Park su Italia 1, classico dell’avventura firmato Spielberg. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 25 luglio 2026: festival, show e film

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Festival dei Giovani – RAVENNA Domenica 5 Luglio 2026

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