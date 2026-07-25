Il 17 agosto alle 12:00 si terrà a Swansea Minster in Galles una cerimonia funebre in memoria di Bonnie Tyler, scomparsa l’8 luglio. I fan avranno l’opportunità di renderle omaggio lungo le strade del Galles. La celebrazione è prevista come un momento di addio pubblico alla cantante britannica.

Il mese prossimo, in Galles, i fan avranno l’opportunità di dare l’ultimo saluto a Bonnie Tyler. Una cerimonia in memoria della cantante, scomparsa l’8 luglio, si terrà lunedì 17 agosto alle ore 12:00 (BST) presso la Swansea Minster ( St. Mary’s Church ), come indicato nell’avviso funebre diffuso da William Pressdee Funeralcare per conto della famiglia. Due giorni prima, sabato 15 agosto, il feretro farà ritorno alla sua abitazione di Mumbles alle ore 15:30 (BST). Il pubblico è invitato a disporsi lungo Newton Road a partire dalle 15:15 (BST) per rendere omaggio al passaggio del corteo funebre. Dopo la cerimonia a Swansea, l’artista compirà un ultimo viaggio attraverso Skewen, a Neath Port Talbot, il paese in cui è cresciuta prima che la sua voce inconfondibile la portasse dai palchi dei locali della zona alla fama internazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I fan di Bonnie Tyler potranno darle l’ultimo saluto lungo le strade del Galles

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