Questa mattina, alla chiesa della Madonna del Pianto, si sono svolti i funerali di un uomo di 40 anni, deceduto a causa di un tumore in fase avanzata. La vittima, recentemente diventata padre, era molto conosciuta nella comunità. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini che si sono stretti attorno alla famiglia. La morte è avvenuta poche settimane dopo la nascita del bambino.

Questa mattina, alla chiesa della Madonna del pianto, una città intera si stringe per dare l’ultimo saluto a Marco Pietraccini, 40enne folignate diventato padre poco più di un mese fa e prematuramente scomparso a causa di un tumore in stato avanzato. Prima il passaparola, tramite telefonate e messaggi. Poi la conferma, arrivata nella tarda serata di giovedì, con un breve comunicato pubblicato sul sito web della raccolta fondi avviata con urgenza la scorsa settimana, per dare al giovane papà una speranza di cura. Tutta Foligno si era subito mobilitata in questa gara di solidarietà. "Marco se n’è andato poche ore fa", scrive alla nostra redazione Barbara Angelini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande dolore per la morte di Marco. Stamattina l’ultimo saluto al 40enne

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La lettera di marco calone

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