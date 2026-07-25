Zendaya ha condiviso sui social media diverse acconciature, passando da onde morbide a look più complessi, dimostrando una grande varietà di stili per i capelli. La star ha mostrato numerosi look nei red carpet recenti, attirando l’attenzione per la capacità di cambiare facilmente hairstyle. Le sue pettinature sono state oggetto di interesse e riproposizione tra i follower, che le hanno riconosciuto una forte influenza nel settore della moda e delle tendenze capelli.

Nell'Odissea Zendaya è la dea Atena, ma per noi è in assoluto la divinità delle acconciature wow. Nel giro di poche settimane, l'inarrestabile star del piccolo e grande schermo ha mostrato sui red carpet una giostra di stili per i capelli che dovremmo tutte raccogliere in un catalogo per farne materia di studio. Che soddisfazione che regala ogni volta! +++dropcap Zendaya, da anni, è una vera e propria enciclopedia di acconciature vincenti. Nell'ultimo periodo, impegnata senza sosta nella promozione prima della terza stagione di Euphoria e poi nelle première mondiali di Odissea e Spider-Man: Brand New Day, la diva più richiesta di Hollywood ha sfoderato una serie di tagli e acconciature da mandare le beautyhaolic in sindrome di Stendhal. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Zendaya, insegna a noi comuni mortali ad avere hairstyle divini come i tuoi

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