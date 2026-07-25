Giuseppe Conte ha annunciato di essere disposto a partecipare alle primarie, sottolineando di farlo con uno spirito aperto e senza intenti conflittuali. Ha affermato che preferisce una competizione basata sulla meritocrazia, senza divisioni. In caso contrario, ha avvertito, si rischia di dover accettare passivamente le scelte di altri, facendo riferimento a una possibile alleanza con il Partito Democratico.

« Io parteciperei alle primarie con spirito assolutamente aperto, non divisivo, non conflittuale, sennò sarebbe una follia, e che vinca il migliore. Sarebbe il modo più plausibile per affrontare quella che è la campagna elettorale dove per la prima volta il Movimento 5 stelle andrebbe in alleanza e accetterebbe la sfida di misurarsi in una prospettiva di coalizione, altrimenti dovremmo ammettere che dovremmo inginocchiarci e inchinarci al Partito democratico, che in questo momento è il partito egemone e che comunque rischierebbe di deprimere l’elettorato del Movimento 5 stelle e non solo. Con le primarie confido di poter aver tutti gli elettori, anche chi ha partecipato alle primarie e non ha visto la sua proposta vincente dovrebbe accettare comunque correttamente le regole del gioco qualunque sia la soluzione». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Giuseppe Conte punta alle primarie: «Pronti alla sfida, altrimenti ci inginocchiamo al Pd»

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