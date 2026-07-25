Dopo una fase più stabile, l'Italia si prepara a fare nuovamente i conti con l'anticiclone africano. È questo lo scenario delineato dalle previsioni meteo di Mario Giuliacci e dalle tendenze per i prossimi dieci giorni, con uno sguardo esteso fino a quindici giorni, che conferma il ritorno del caldo intenso su gran parte del Paese. "Dobbiamo confermare purtroppo una brutta notizia, l'arrivo dell'anticiclone africano, un'altra vampata di caldo nord-africano", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, ricordando che questa evoluzione era stata anticipata già nei giorni scorsi. Secondo il meteorologo, tuttavia, la nuova ondata di calore "probabilmente non sarà più intensa di quella che abbiamo già sperimentato alla fine di giugno". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliacci: "Altra vampata". Quando torna il caldo africano (e quando finisce)

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