In Toscana, due esercitazioni per la prevenzione dell’annegamento si sono svolte oggi a Follonica e Orbetello, in occasione della Giornata mondiale dedicata alla sicurezza in acqua. Le prove hanno coinvolto operatori di soccorso e volontari, che hanno simulato interventi di salvataggio e primo soccorso. Le attività sono state organizzate nelle zone costiere per sensibilizzare sulla sicurezza e la gestione delle emergenze in mare.

Grosseto, 25 luglio 2026 – Sul litorale toscano, a Follonica e Orbetello, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, si sono svolte due esercitazioni. L'obiettivo era quello di promuovere la cultura della sicurezza in mare e rafforzare il coordinamento tra gli enti impegnati nelle attività di soccorso. Protagonisti delle simulazioni, con il coordinamento di C apitaneria di porto, sono stati i Vigili del fuoco del Comando di Grosseto, con il personale specializzato del soccorso acquatico e l’impiego di mezzi nautici dedicati al soccorso in mare, le associazioni di volontariato operanti sul territorio, tra cui... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata per la prevenzione dell’annegamento: esercitazioni a Follonica e Orbetello

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