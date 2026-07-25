Lando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Ungheria 2026, decimo primo appuntamento del Mondiale di Formula 1, con un tempo di 1:17. George Russell ha dichiarato che il suo motore ha perso acqua, portando a un passo indietro rispetto alle qualifiche. La gara si svolgerà sul circuito di Budapest, con Norris che partirà al primo posto.

La prima posizione della griglia per il Gran Premio di Ungheria 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale F1, è stata conquistata da Lando Norris. Il campione del mondo in carica ha firmato il crono di 1:17.207, nonostante la bandiera gialla nell’ultimo settore, conquistando una pole fondamentale per la gara di domani all’Hungaroring. Il britannico è riuscito a beffare di soli 12 millesimi la Ferrari di Lewis Hamilton che si deve accontentare della seconda posizione sulla griglia. Terza piazza per l’altra rossa di Charles Leclerc, distante 238 millesimi. Quarta posizione per Andrea Kimi Antonelli a 272 millesimi. La Mercedes conclude forse la peggior qualifica della stagione con George Russell che scatterà addirittura dalla settima piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell: “Il mio motore perdeva acqua, abbiamo fatto un passo indietro questo weekend”

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