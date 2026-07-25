Può un gatto diventare il primo grande amico di un bambino? È una domanda che molte famiglie si pongono quando valutano l’idea di accogliere un animale domestico in casa. A fornire una risposta articolata è stata Marta Picchio, consulente per la convivenza e relazione con il gatto, ospite di Fast News Platform in una diretta interamente dedicata al rapporto tra gatti e bambini. Un confronto che ha affrontato aspetti educativi, sanitari e comportamentali, sfatando anche alcuni luoghi comuni e offrendo indicazioni pratiche per costruire una convivenza serena e rispettosa. Secondo Picchio, la risposta è decisamente positiva: i bambini possono convivere con i gatti e questa esperienza rappresenta una straordinaria occasione di crescita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gatti e bambini, Marta Picchio: “Il rispetto si insegna fin da piccoli: così nasce un legame che dura tutta la vita”

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