Le istituzioni toscane, tra cui Regione, Provincia e Comune, hanno scritto una lettera al ministro dello Sviluppo Economico. La comunicazione riguarda il futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena. La lettera è stata firmata dai rappresentanti delle varie istituzioni regionali e locali.

SIENA – Fronte comune e compatto delle istituzioni toscane sul futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il presidente Eugenio Giani, la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e la sindaca del Comune di Siena Nicoletta Fabio trasmetteranno una richiesta di incontro urgente al ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. È quanto emerso dall’incontro richiesto dalla presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti al sindaco del Comune di Siena Nicoletta Fabio e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che si è svolto questa mattina a Siena. Al centro della lettera al Mef c’è la forte preoccupazione e l’attenzione delle comunità locali dinanzi ai recenti ed importanti sviluppi che vedono l’Istituto senese al centro del nuovo risiko bancario italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Futuro di Mps, Regione, Provincia e Comune scrivono al ministro Giorgetti

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Mps, Fabio chiama istituzioni e territorio

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