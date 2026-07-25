Frontale alle porte di Benevento coinvolte cinque persone | in auto una mamma con i suoi tre figli
Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio alle porte di Benevento, coinvolgendo un'auto con una madre e i suoi tre figli. L'incidente si è verificato sulla curva che collega San Giorgio del Sannio alla superstrada in direzione del capoluogo, vicino a un cavalcavia vicino all’ingresso dell’Anas. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle dinamiche dell’incidente.
Tempo di lettura: 2 minuti Attimi di paura nel pomeriggio di oggi alle porte di Benevento, dove si è verificato un violento incidente stradale nel curvone che da San Giorgio del Sannio immette sulla superstrada in direzione del capoluogo, nei pressi del cavalcavia vicino all’ingresso dell’Anas. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, due automobili si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da provocare ingenti danni ai due veicoli, rimasti al centro della carreggiata. Su una delle auto viaggiava una donna di nazionalità olandese di 53 anni, insieme ai suoi tre figli di 10, 12 e 15 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Benevento.
Notizie e thread social correlati
Caravaggio, scontro tra tre auto su Strada Provinciale 132: cinque persone coinvolte, una è graveMercoledì sera, alle 22, si è verificato un incidente sulla Strada Provinciale 132 nel territorio di Caravaggio.
Caravaggio, scontro tra tre auto lungo la Strada Provinciale 132: cinque persone coinvolte, una è graveCinque persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto alle 22 di mercoledì sulla Strada Provinciale 132 a Caravaggio.
Temi più discussi: Morto in un incidente nella notte: chi era la vittima; Tragico impatto sulla Casilina: scontro frontale tra due auto costa la vita a un giovane conducente; Scontro tra auto ad Alfonsine, muore a 46 anni; Incidente in Autostrada alle porte di Milano: tre chilometri di coda, coinvolti due bambini.
Frontale alle porte di Treviso: 83enne muore dopo il ricovero in ospedale x.com
Due giovani morti in un incidente stradale alle porte di Cagliari. Scontro frontale sulla provinciale 2, ci sono anche tre feriti, uno è minorenne #ANSA facebook
Tragico incidente stradale alle porte di Vittoria: un morto e un ferito graveVITTORIA, 23 Luglio 2026 -Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sul ponticello inaugurato da poco che si trova alle porte ... radiortm.it
Colonna, scontro frontale sulla via Casilina: morto un giovane di 28 anniLa vittima era originaria della Giordania: si trovava al volante di una Peugeot 206 finita ad alta velocità contro una Fiat 500 ... roma.corriere.it