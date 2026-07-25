Frontale alle porte di Benevento coinvolte cinque persone | in auto una mamma con i suoi tre figli

Notizia in breve

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio alle porte di Benevento, coinvolgendo un'auto con una madre e i suoi tre figli. L'incidente si è verificato sulla curva che collega San Giorgio del Sannio alla superstrada in direzione del capoluogo, vicino a un cavalcavia vicino all’ingresso dell’Anas. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle dinamiche dell’incidente.