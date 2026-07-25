Forza Italia incassa nuovi ingressi e rilancia | Attrattivi per chi cerca serietà equilibrio e competenza

Forza Italia annuncia nuovi ingressi e si presenta come una forza politica attrattiva per chi cerca serietà, equilibrio e competenza. È stato avviato un processo di analisi interna del territorio per valutare le azioni svolte, i risultati ottenuti e le prospettive future. L’obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio e consolidare la propria posizione politica. La strategia include l’accoglienza di nuovi membri e un’attenta valutazione delle attività svolte finora.

Un’analisi interna del territorio per valutare le azioni intraprese, i risultati prodotti e le prospettive future: il processo avviato nelle ultime settimane da Forza Italia sta toccando tutti i collegi e sabato 25 luglio è stato il turno di quello di Seriate, uno degli otto in cui è organizzativamente divisa la provincia, un’area strategica composta da 24 Comuni (da Seriate a Castelli Calepio, da Martinengo a Grassobbio) con una popolazione di 155 mila abitanti. Il segretario provinciale Umberto Valois, il Responsabile Enti Locali Luca Signorelli ed il coordinatore di collegio Damiano Amaglio hanno incontrato i referenti comunali e gli amministratori entrati a far parte della comunità forzista per fare il punto della situazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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