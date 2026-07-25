Jake Dennis ha ottenuto la pole position nel primo E-Prix di Tokyo, davanti a Mortara. La gara si svolge su un circuito cittadino giapponese. Durante l’evento, la Nissan ha avuto un risultato deludente, con problemi che hanno compromesso le prestazioni della squadra. Dennis, pilota del team Andretti, si è posizionato in testa alla griglia di partenza, mentre la Nissan ha incontrato difficoltà tecniche.

Jake Dennis si prende la scena nel primo appuntamento del doppio E-Prix di Tokyo. Sul circuito cittadino giapponese il pilota Andretti conquista la sua seconda pole position stagionale, confermando il momento d'oro delle Porsche: le ultime sei pole position della Formula E portano tutte la firma di monoposto spinte dal powertrain della Casa di Stoccarda., Una qualifica ricca di colpi di scena, soprattutto nel Gruppo A, dove il colpo più clamoroso è l'eliminazione di Oliver Rowland. Il leader del Mondiale, chiamato a difendersi davanti al pubblico di casa della Nissan, commette un errore nel giro decisivo, sfiora il testacoda e chiude soltanto ottavo, mancando l'accesso ai duelli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Formula E, Tokyo: Dennis in pole davanti a Mortara. Disastro Nissan

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