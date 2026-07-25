fontane come piscine boom di sanzioni per i turisti

Notizia in breve

Numerosi turisti sono stati multati per aver utilizzato fontane pubbliche come piscine. Alcuni si sono tolti le scarpe e fatto pediluvi, altri hanno usato il sapone e si sono lavati all’aperto, mentre alcuni si sono tuffati in costume, nuotando nelle fontane. Le autorità hanno intensificato i controlli, emettendo sanzioni a chi ha violato le regole di utilizzo degli spazi pubblici. La vicenda ha suscitato attenzione per il comportamento non appropriato in aree pubbliche.