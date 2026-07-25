Festa della musica è tutto pronto Spettacoli gusto e divertimento

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 31 luglio al 5 agosto, il paese dell’alta vallata del Santerno ospiterà la 47ª edizione della Festa della Musica. Durante l’evento, si terranno spettacoli che coinvolgeranno pubblico di tutte le età, offrendo intrattenimento e musica dal vivo. La manifestazione trasformerà il centro in un palcoscenico all’aperto, con spettacoli, momenti di gusto e divertimento diffuso. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diverse location del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Castel del Rio strizza l’occhio alle sette note. Manca sempre meno all’edizione numero 47 della ‘Festa della Musica’ che dal 31 luglio al 5 agosto trasformerà il paese dell’alta vallata del Santerno in un autentico palcoscenico, con spettacoli che garantiscono divertimento per grandi e piccini. Cinque grandi eventi con ingresso gratuito e una ricca programmazione tra concerti, street food, laboratori per bambini e le più celebri colonne sonore targate Disney. Una manifestazione organizzata dal Corpo Bandistico ‘Sant’Ambrogio’, con il patrocinio del municipio alidosiano, per coniugare la musica classica e jazz all’intrattenimento giovanile con l’idea di valorizzare nuovi talenti ed offrire piacevoli momenti di svago ai visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

festa della musica 232 tutto pronto spettacoli gusto e divertimento
© Ilrestodelcarlino.it - Festa della musica, è tutto pronto. Spettacoli, gusto e divertimento
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cornino, tutto pronto per la Festa dei Mari

Video Cornino, tutto pronto per la Festa dei Mari

Notizie e thread social correlati

Gusto e divertimento, tutto pronto per il Pizza festivalDa oggi e fino a domenica 28 giugno si svolge nel borgo di Monteleone di Fermo la 12esima edizione del Pizza Festival.

Quadrelli, tredicesima edizione del ‘Trenino del Gusto’: musica, divertimento e spettacoli. IL PROGRAMMAÈ iniziata la tredicesima edizione del ‘Trenino del Gusto’, una manifestazione itinerante che si svolge nelle strade di Quadrelli.

Temi più discussi: Chianciano Terme, al via la 24esima edizione della Festa della Musica al Parco Fucoli; Chianciano Terme, torna la Festa della Musica al Parco Fucoli: quattro giorni di concerti gratuiti; Montecchio Marittima 2026 raddoppia: due weekend di musica e divertimento; La Paper Cup e il Palio dell'Oca, e poi sagre e festival musicali: cosa fare a Brescia nel weekend.

festa della festa della musica èChianciano Terme, torna la Festa della Musica al Parco FucoliDal 23 al 26 luglio torna la Festa della Musica: concerti con Santi Francesi, Boss Doms e tanti artisti, incontri, street food e mercatini ... sienafree.it

C'è anche Contigliano nella grande rete italiana della Festa della MusicaRIETI - C'è anche Contigliano nella grande rete italiana della Festa della Musica, che nei giorni del solstizio d'estate riempie di suoni, concerti ed eventi l'Europa intera. Quest'anno il tema é La ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web