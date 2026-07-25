Dal 31 luglio al 5 agosto, il paese dell’alta vallata del Santerno ospiterà la 47ª edizione della Festa della Musica. Durante l’evento, si terranno spettacoli che coinvolgeranno pubblico di tutte le età, offrendo intrattenimento e musica dal vivo. La manifestazione trasformerà il centro in un palcoscenico all’aperto, con spettacoli, momenti di gusto e divertimento diffuso. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diverse location del paese.

Castel del Rio strizza l’occhio alle sette note. Manca sempre meno all’edizione numero 47 della ‘Festa della Musica’ che dal 31 luglio al 5 agosto trasformerà il paese dell’alta vallata del Santerno in un autentico palcoscenico, con spettacoli che garantiscono divertimento per grandi e piccini. Cinque grandi eventi con ingresso gratuito e una ricca programmazione tra concerti, street food, laboratori per bambini e le più celebri colonne sonore targate Disney. Una manifestazione organizzata dal Corpo Bandistico ‘Sant’Ambrogio’, con il patrocinio del municipio alidosiano, per coniugare la musica classica e jazz all’intrattenimento giovanile con l’idea di valorizzare nuovi talenti ed offrire piacevoli momenti di svago ai visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa della musica, è tutto pronto. Spettacoli, gusto e divertimento

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Cornino, tutto pronto per la Festa dei Mari

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