Alonso ha concluso le qualifiche del Gran Premio di Ungheria in seconda sessione, segnalando una sensazione positiva dopo aver superato la prima manche. Il pilota ha mostrato un sorriso mentre si preparava per le prossime fasi della gara. La sessione si è svolta oggi, con Alonso che ha ottenuto il miglior tempo nella seconda parte delle qualifiche, confermando una buona prestazione rispetto alle prove precedenti.

Fernando Alonso prova a sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, il pilota spagnolo ha ottenuto il miglior risultato dell’anno, portando la rinnovata ma poco performante Aston Martin addirittura nella Q2 con un sedicesimo posto. La pole position l’ha fissata Lando Norris con il tempo di 1:17.207 con 12 millesimi su Lewis Hamilton, quindi terzo Charles Leclerc a 238. Quarta posizione per Andrea Kimi Antonelli a 272 millesimi, quinta per Oscar Piastri a 477 mentre in sesta si classifica Max Verstappen a 518. Al termine del sabato sul tracciato magiaro il pilota del team inglese ha raccontato le sue sensazioni: “Sicuramente tornare in Q2 È stata una bella sensazione come non succedeva da tanto tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Fernando Alonso: “Una bella sensazione tornare in Q2”

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