Sabato 25 luglio 2026 alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, senza ulteriori dettagli sui risultati o eventuali vincite. Le estrazioni si sono tenute come previsto, coinvolgendo i numeri estratti per ciascun gioco. Non sono stati comunicati altri dati o informazioni aggiuntive relative ai numeri estratti o alle vincite.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 25 luglio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 25 luglio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 119 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 25 luglio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 25 luglio 2026

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 17 luglio 2026

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