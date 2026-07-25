Estrazione Million Day di oggi 25 luglio 2026 | i numeri vincenti di sabato

Notizia in breve

L’estrazione del Million Day di oggi, 25 luglio 2026, si è svolta alle ore 13 e alle 20:30. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, ma non sono stati ancora comunicati. La lotteria si tiene due volte al giorno, con estrazioni programmate a mezzogiorno e sera. I numeri estratti vengono pubblicati immediatamente dopo le estrazioni, disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.