Estrazione Million Day di oggi 25 luglio 2026 | i numeri vincenti di sabato
L’estrazione del Million Day di oggi, 25 luglio 2026, si è svolta alle ore 13 e alle 20:30. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, ma non sono stati ancora comunicati. La lotteria si tiene due volte al giorno, con estrazioni programmate a mezzogiorno e sera. I numeri estratti vengono pubblicati immediatamente dopo le estrazioni, disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.
Estrazione Million Day oggi sabato 25 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 25 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 25 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 25 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione del Lotto di Martedì 14 luglio 2026 - Tutte le ruote
Notizie e thread social correlati
Estrazione Million Day di oggi, 4 luglio 2026: i numeri vincenti di sabatoL’estrazione del Million Day di oggi, sabato 4 luglio 2026, si è svolta alle ore 13 e alle 20,30.
Estrazione Million Day di oggi, 11 luglio 2026: i numeri vincenti di sabatoL’estrazione del Million Day di oggi, 11 luglio 2026, si è svolta alle ore 13 e alle 20,30.
Temi più discussi: Million Day, l’estrazione delle 20:30 di lunedì 20 luglio; Estrazione Million Day 24 luglio 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di venerdì 24 luglio; Million Day, l’estrazione delle 13:00 di lunedì 20 luglio.
Iraq Anti-Corruption Raids Recover Millions in Cash, Gold; Luxury Items Seized Iraqi authorities have recovered over $85 million in cash, gold, foreign currency, and other valuables during a nationwide anti-corruption crackdown targeting senior politicians and facebook
Estrazione Million Day 18 luglio 2026 serale 20.30 | Risultati e numeri vincenti Extra MillionDayScopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di questo 18 luglio 2026: ecco l'elenco dei fortunati ... ilsussidiario.net
Numeri vincenti Million Day di oggi 16 luglio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Ecco l'elenco dei numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 16 luglio 2026: scopriamo le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net