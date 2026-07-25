Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 25 luglio 2026

Da tpi.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, sabato 25 luglio 2026, alle ore 20 si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. Sono stati estratti i numeri del primo concorso del 2026, numero 119. I risultati sono stati comunicati subito dopo l’estrazione.

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Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 25 luglio 2026. Oggi, sabato 25 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 119 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 25 luglio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO  – Estrazione numero 119 d el 25 luglio 2026 (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it si declina ogni... 🔗 Leggi su Tpi.it

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