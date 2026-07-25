Energia e rincari imprese di nuovo in allarme | l’industria dell’acciaio anticipa la fermata estiva

Le imprese del settore dell’acciaio segnalano il rischio di una sospensione delle attività estive a causa dell’aumento dei costi energetici. I prezzi dell’energia sono tornati a salire, influenzati dal riaccendersi delle tensioni nel Golfo, nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La situazione potrebbe non avere effetti immediati durante l’estate, ma preoccupa per le conseguenze sul settore industriale.

Energia, tra le imprese torna l’allarme. Un allarme, quello dei prezzi dell’energia di nuovo alle stelle, con il ritorno della guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz e il Mar Rosso inaffrontabili, che magari nel bel mezzo dell’estate non incide nell’immediato. Anche perché alcune aziende di settori energivori come acciaierie e fonderie, hanno già anticipato a fine luglio la chiusura estiva, per la situazione, già esistente, dei prezzi dell’energia nelle ore di picco, che non rendono conveniente produrre. Ma la preoccupazione c’è eccome per i prossimi mesi, mentre l’accento torna sulle misure per risparmiare, come i gruppi d’acquisto che stanno dando buona prova di sé. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Energia e carburanti alle stelle, lallarme di Confartigianato: Servono interventi strutturali

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