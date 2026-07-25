Il Toyota LandCruiser 70, presente sul mercato dal 1984, è stato aggiornato per rispettare la normativa Euro 6d senza adottare sistemi ibridi. La versione aggiornata mantiene le caratteristiche di robustezza e affidabilità, senza introdurre motorizzazioni ibride. La conformità alle norme ambientali è stata ottenuta attraverso modifiche ai motori esistenti, senza ricorrere a tecnologie ibride o alternative. La versione Euro 6d è stata introdotta per soddisfare i requisiti di emissione più recenti.

Tra i modelli di fuoristrada più iconici, anche perché negli anni si è dimostrato tra i più efficaci è robusti, c'è sicuramente il Toyota LandCruiser 70, arrivato sul mercato nel 1984 in sostituzione della precedente Serie 40. Il segreto del suo successo sta anche nella semplicità meccanica del progetto e in robusti motori, sia diesel che benzina, sia aspirati che turbocompressi. In Italia, in Europa, in Usa e in molti altri mercati la serie LandCruiser 70 non è più in vendita perché non rispetta le più recenti normative di sicurezza attiva (non ha sufficienti Adas) e non rientra nei limiti delle emissioni di inquinanti. In Australia, però, Toyota ha fatto una scelta diversa: dopo un anno di stop alle vendite ora il LandCruiser 70 torna sul mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco come Toyota LandCruiser 70 è diventato Euro 6d senza l'ibrido

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Toyota Land Cruiser 2026 Crash Test

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