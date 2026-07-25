Dove incontrare Antonella Fiordelisi | appuntamento il 29 luglio

Il 29 luglio si terrà al Radio Stop Festival di Piombino un evento con Antonella Fiordelisi. La partecipazione della influencer e personaggio pubblico è prevista in quella data, inserita nel calendario degli eventi estivi con musica dal vivo, ospiti e spettacoli.

Antonella Fiordelisi rilancia l’estate: appuntamento il 29 luglio al Radio Stop Festival di Piombino. L’estate degli eventi entra nel vivo e, tra musica dal vivo, ospiti e spettacolo, c’è anche Antonella Fiordelisi. L’influencer e volto televisivo ha annunciato attraverso una storia Instagram la sua presenza al Radio Stop Festival, in programma il 29 luglio in Piazza Bovio a Piombino, accompagnando il post con una frase semplice ma efficace: “Ci vediamo il 29”. L’evento, a ingresso gratuito, si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi della costa toscana. Sul palco saliranno numerosi artisti della scena italiana, tra cui... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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