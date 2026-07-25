Docenti neoassunti online la nuova guida dell’USR Emilia-Romagna | stato giuridico anno di prova benessere e IA

È stata pubblicata online dall’Ufficio scolastico regionale un nuova guida rivolta ai docenti neoassunti. La pubblicazione, intitolata “Essere docenti in Emilia-Romagna 202526”, si trova nella sezione “Pubblicazioni”. La guida copre aspetti relativi allo stato giuridico, all’anno di prova, al benessere e all’uso dell’intelligenza artificiale. È destinata principalmente agli insegnanti appena immessi in ruolo.

È disponibile nella sezione “Pubblicazioni” dell’Ufficio scolastico regionale la nuova edizione del volume “Essere docenti in Emilia-Romagna 202526”, rivolto in particolare agli insegnanti neoimmessi in ruolo. Il Quaderno propone una lettura articolata della professione docente, affrontandone le principali implicazioni giuridiche, pedagogiche, organizzative e didattiche. L’obiettivo è offrire ai nuovi insegnanti uno strumento di orientamento per conoscere meglio il proprio ruolo, il funzionamento dell’amministrazione scolastica e alcuni dei principali temi che interessano oggi la scuola. Uno specifico contributo è riservato al Social and Emotional Learning, con una riflessione teorica e pratica sull’insegnamento delle competenze sociali ed emotive nella scuola italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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