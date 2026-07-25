Paolo Belli ha deciso di sospendere tutte le sue attività artistiche dopo un incidente avvenuto durante un giro in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell’artista o sulle cause dell’incidente. La decisione di fermarsi riguarda tutte le sue attività professionali in questo momento.

Paolo Belli ha sospeso tutte le attività artistiche dopo il tragico incidente avvenuto durante un giro in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. Nello scontro è morto Alessandro Magnani, 41 anni, il pedone coinvolto nell’impatto. Paolo Belli, sospese le attività artistiche. L’annuncio è arrivato da PB Produzioni, management del cantautore e conduttore televisivo, attraverso una comunicazione pubblicata sul sito ufficiale. La nota chiarisce la decisione assunta dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. “Al momento le attività artistiche di Paolo Belli sono sospese”. La sospensione riguarda gli appuntamenti pubblici già in programma nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Dobbiamo fare un annuncio”. Incidente Paolo Belli, la notizia ufficiale in queste ore

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