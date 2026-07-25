Un grave episodio di intolleranza ha colpito la comunità di Senigallia, dove l’opera pubblica " La dolcezza è r-esistenza ", affissa sulle mura dell’Ospedale in via Po, è stata completamente distrutta ben prima della fine del periodo di affissione. Il manifesto 6x3, realizzato dalla nota fumettista, illustratrice e presidente dell’Anpi locale Mabel Morri, nell’ambito del progetto " Parlare con i muri " dell’associazione L’Altra Metà, è stato preso di mira in quello che gli attivisti denunciano chiaramente come un atto vandalico mirato e intenzionale, escludendo con decisione l’ipotesi del maltempo. Secondo i promotori, a essere colpita non è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Distrutta da ignoti "La dolcezza è r-esistenza"

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