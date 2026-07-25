Il mese di Agosto 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo ad Agosto 2026. Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Agosto 2026. Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere ad Agosto 2026: da ‘Nove racconta’ a ‘In cucina con Luca Pappagallo’

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The Most Addictive TV Series of 2026 (So Far) on Netflix, HBO Max and Prime Video

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