Per il 2026, la detrazione per il box auto permette di recuperare il 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro. È valida per interventi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di garage. Per accedervi, è necessario rispettare requisiti di conformità urbanistica e presentare la documentazione fiscale richiesta. La detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di pari importo.

Il panorama dei bonus edilizi in Italia sta vivendo una fase di profonda transizione. Tra scadenze che si rincorrono e aliquote destinate a scendere progressivamente nei prossimi anni, c’è un’agevolazione che continua a raccogliere l’interesse dei contribuenti: parliamo della detrazione box auto. Questa misura, inserita all’interno della cornice del più ampio bonus ristrutturazioni, permette di recuperare una fetta consistente delle spese sostenute per la costruzione o l’acquisto di garage, autorimesse e posti auto. Tuttavia, le regole per il 2026 presentano novità sostanziali, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra prima e seconda casa e i tetti massimi di detraibilità legati al reddito complessivo del contribuente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Detrazione box auto 2026, come funziona il bonus e i requisiti per ottenerlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Detrazione box auto 2026: come funziona e chi ne ha diritto

Notizie e thread social correlati

Bonus Gpl e metano 2026, via agli incentivi per trasformare le auto a gas: come ottenerlo e come funzionaIl Dpcm 10 giugno 2026 ha approvato incentivi per la trasformazione di auto a benzina e diesel in veicoli a Gpl e metano.

Bonus GPL e metano 2026, chi può ottenerlo e come funzionaÈ stato aperto il bonus per il 2026 destinato a chi desidera convertire un’auto a benzina in un veicolo alimentato a GPL o metano.

Temi più discussi: Bonus box e posto auto: regole 2026; Bonus 2026 box o posto auto; Bonus box e posto auto 2026: le regole per ottenere la detrazione – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners; Bonus Ristrutturazioni 50% e 36% 2026: guida e novità.

Legge 104 acquisto auto 2026: guida a agevolazioni, IVA e detrazioniNel dettaglio, le agevolazioni fiscali comprendono la detrazione IRPEF del 19% sull’acquisto di un’auto nuova, l’IVA agevolata al 4%, l’esenzione dal bollo auto e l’esenzione dall’imposta sui passaggi ... newsauto.it

Hai anche tu un’automobile? Arriva il bonus (box) per farti risparmiareLa nuova edizione 2026 della guida dell’Agenzia delle Entrate sugli interventi di recupero edilizio chiarisce un beneficio che interessa molte famiglie: il bonus box auto. Si tratta di una detrazione ... donnamoderna.com