Del Vecchio si accorda con Apollo | finanziamento da 1 miliardo all’8%

Notizia in breve

Un accordo tra l’imprenditore e la società di investimento prevede un finanziamento di un miliardo di euro con un tasso dell’8%. Otto eredi si sono incontrati per definire le condizioni, cercando di trovare un’intesa sulla gestione di un patrimonio di miliardi di euro. La trattativa è durata e ha coinvolto diverse parti, con l’obiettivo di stabilire i termini del finanziamento.