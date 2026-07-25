Del Vecchio si accorda con Apollo | finanziamento da 1 miliardo all’8%

Da laverita.info 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un accordo tra l’imprenditore e la società di investimento prevede un finanziamento di un miliardo di euro con un tasso dell’8%. Otto eredi si sono incontrati per definire le condizioni, cercando di trovare un’intesa sulla gestione di un patrimonio di miliardi di euro. La trattativa è durata e ha coinvolto diverse parti, con l’obiettivo di stabilire i termini del finanziamento.

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Mettere d’accordo otto eredi seduti intorno al tavolo di una cassaforte da miliardi è un’impresa che farebbe perdere la pazienza anche al più scafato dei mediatori. Deve averla pensata esattamente così Leonardo Maria Del Vecchio, l’impaziente quartogenito della dinastia, che per risolvere i fastidiosi dissidi condominiali con i fratelli ha alzato il telefono per chiamare direttamente Wall Street per chiedere un finanziamento di 11 miliardi.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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