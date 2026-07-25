Dall?acciaio all?aerospazio le imprese campane conquistano i mercati

Le imprese campane hanno avviato acquisizioni al Nord e ampliato i mercati esteri, puntando su progetti di innovazione nel settore aerospaziale e in quello dell’acciaio. La regione del Sud registra un aumento significativo delle nuove attività, risultando tra le prime in Italia per crescita numerica delle imprese. I dati di Unioncamere-Infocamere evidenziano un incremento delle nuove realtà aziendali in Campania.

Acquisizioni al Nord, conquista di nuovi mercati all’estero, progetti di innovazione al servizio dei settori produttivi. Non crescono solo numericamente le imprese in Campania, la regione del Sud che, come raccontato ieri dal monitoraggio di Unioncamere-Infocamere, è tra le prime in Italia per tasso di incremento delle nuove realtà aziendali. La vivacità degli investimenti privati sta diventando una costante per il sistema produttivo anche al di fuori del Pnrr e della Zes Unica (la Campania è al primo posto per autorizzazioni, oltre 500) che hanno sicuramente contribuito al cambio di passo ma anche accresciuto il clima di fiducia tra gli imprenditori, nonostante le incognite dello scenario internazionale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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