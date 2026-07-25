Venerdì sera a Barberino Tavarnelle si terrà una serata speciale dedicata al trentennale del film “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni. Prima della proiezione, alcuni protagonisti della commedia saliranno sul palco. L’evento celebra tre decenni dalla realizzazione del film, con una serata che coinvolge attori e pubblico. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative locali e prevede l’intervento di alcuni degli interpreti principali.

Il trentennale de Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni sarà celebrato a Barberino Tavarnelle con una serata speciale che prima della proiezione del film porterà sul palco alcuni dei protagonisti della celebre commedia. L’appuntamento è fissato per il 5 agosto nell’arena estiva del Cinema Olimpia, allestita nel cortile della scuola primaria "Andrea da Barberino", dove il pubblico potrà incontrare Barbara Enrichi, Patrizia Corti, Sergio Forconi e Paolo Hendel in un talk dedicato ai ricordi e agli aneddoti del set. L’evento, a ingresso gratuito, rappresenta l’anteprima della rassegna "La Provincia", promossa dalla Consulta dei Giovani di Barberino Tavarnelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Selvaggia al Pippo-Hendel. È festa ’Ciclone’

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Laterina festeggia i 30 anni de Il ciclone.

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