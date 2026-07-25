Da Attal a Melenchon la Francia cerca un anti-Le Pen
Nessuno dei candidati in corsa alle presidenziali francesi può attualmente sconfiggere da solo la leader del Rassemblement National, secondo gli ultimi sondaggi. Attal e Melenchon, tra i nomi più citati, non risultano in grado di superare la sfidante principale. La situazione rimane incerta, con pochi che si avvicinano a competere direttamente contro la leader del partito di estrema destra. La sfida per trovare un avversario credibile continua a essere al centro delle analisi politiche.
Secondo gli ultimi sondaggi, nessuno sarebbe in grado di battere in solitaria la leader del Rassemblement National. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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