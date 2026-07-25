Cristina Chiabotto ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Sicilia con la famiglia. Durante il soggiorno, è stata vista con un abbigliamento aderente con stampa floreale. La donna ha approfittato del tempo libero per rilassarsi sull’isola, lontano dagli impegni pubblici. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fotografi, che l’hanno immortalata mentre si godeva il sole e il mare.

L’estate di Cristina Chiabotto ha il profumo della Sicilia. L’ex Miss Italia ha scelto l’isola per concedersi qualche giorno di relax lontano dagli impegni, insieme alla propria famiglia. Come da tradizione, ha aperto una piccola finestra sulla sua vacanza attraverso i social, condividendo con i follower scorci di sole, mare e buona compagnia. E non è passato inosservato il suo look, un due pezzi dalla silhouette aderente con gonna lunga che si apre sul fondo. Cristina Chiabotto, il “rullino siciliano” e il look mozzafiato. A parlare della vacanza in Sicilia è stata Cristina Chiabotto stessa, con una raccolta di scatti. Un piccolo diario per immagini, in cui ha immortalato alcuni dei momenti più belli della parentesi al Sud. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cristina Chiabotto in vacanza in Sicilia, il look aderente con stampa floreale

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