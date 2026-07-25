Domenica 26 luglio alle 21:30 si terrà a Crespina, in Piazza Cesare Battisti, lo spettacolo ‘40 Anni di teatro comico’ con l’attore Paolo Migone. L’evento fa parte del festival Utopia del Buongusto 2026 e vede Migone come ospite principale. La rappresentazione è prevista per la serata di domenica, con ingresso previsto in piazza.

Pisa, 25 luglio 2026 - Paolo Migone super ospite del festival teatral gastronomico Utopia del Buongusto 2026. Domenica 26 luglio alle 21,30 in Piazza Cesare Battisti a Crespina (Pisa), andrà in scena con suo spettacolo ‘ 40 Anni di teatro comico’. Che dire di Migone, non avrebbe certo bisogno di presentazioni, fuoriclasse della comicità d’Italia e da più di quattro decenni è stato definito l’attore più immaginario e surreale di quest’epoca. Noto al pubblico per le sue tantissime trasmissioni televisive è stato un pioniere di Zelig & Company. In questo spettacolo è possibile riconoscere tutta la sua sagacia corrosiva e pessimista. Fatti quotidiani della normale vita di ognuno, che passati attraverso la follia di Paolo, si trasformano in film dell’assurdo che portano lo spettatore in una irrefrenabile allegria visionaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crespina, Paolo Migone in scena con '40 anni di teatro comico'

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Paolo Migone | Completamente spettinato

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