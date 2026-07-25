Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Un bel giorno è la nuova commedia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, protagonisti di una storia romantica che mescola leggerezza, emozioni e colpi di scena. Tommaso, rimasto vedovo e padre di quattro figlie, incontra Lara quando ormai sembra aver rinunciato a rimettersi in gioco. Tra i due nasce un'intesa capace di. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 25 Luglio 2026 - Un Bel Giorno

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