Controlli a tappeto della polizia a Firenze | 8 denunce e 27 misure di prevenzione

La polizia di Firenze ha identificato 749 persone e controllato 42 auto. Sono state adottate 27 misure di prevenzione, tra cui 11 fogli di via obbligatori, 7 avvisi orali, 5 divieti di accesso a locali pubblici e 4 Daspo Urbano. Sono stati denunciati 8 soggetti e sequestrate 25 pasticche di Mdma Ecstasy. Sono stati controllati anche 4 sale scommesse.

FIRENZE – La polizia a Firenze ha identificato 749 persone, controllato 42 autovetture, adottato 27 misure di prevenzione di cui 11 fogli di via obbligatori, 7 avvisi orali, 5 divieti di accesso ai locali pubblici e 4 Daspo Urbano, denunciato 8 soggetti, controllato 4 sale scommesse, sequestrato 25 pasticche di MdmaEcstasy, 98.23 grammi di hashish, 1.89 grammi di cocaina, 3.36 grammi di marijuana. E? questo il bilancio di un controllo straordinario del territorio, ad alto impatto, effettuato dalla polizia, a Firenze, nella giornata di ieri (24 luglio). A partire dalle 18 di ieri, personale appartenente a tutte le articolazioni operative... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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