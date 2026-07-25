Como scatenato pronto un altro colpo da urlo | 30 milioni

Il Como sta preparando un investimento da 30 milioni di euro per rafforzare la rosa. La società lariana ha deciso di intervenire subito dopo la qualificazione in Champions League, puntando a migliorare la qualità della squadra. L’obiettivo è competere ad alti livelli sia nel campionato italiano che in competizioni europee. Il club ha avviato trattative e piani per acquisire nuovi giocatori, con l’intento di potenziare le proprie possibilità sul campo.

La società lariana è letteralmente scatenata e pronta a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Fabregas. Dopo la storica qualificazione in Champions League, il Como è al lavoro per costruire una grande squadra capace di competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa. Il tecnico Cesc Fabregas si attende una campagna acquisti importante e la dirigenza lariana monitora con attenzione il calciomercato per accontentarlo. Como, Fabregas (Ansa Foto) – calciomercato.it Il principale indiziato a trasferirsi subito in Lombardia è Trevoh Chalobah, principale obiettivo per la difesa: secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il Como avrebbe presentato una nuova offerta al Chelsea di 25 milioni di euro di base fissa più 5 milioni di euro di bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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COMO SCATENATO: CHALOBAH A UN PASSO!

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