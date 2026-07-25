Questa sera alle 21 si terrà un evento in Fortezza con lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet, parte della rassegna Estate in Fortezza 2026. La manifestazione, organizzata dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, propone un cartellone di spettacoli e incontri tra luglio e agosto, con protagonisti di musica, cultura e teatro. La serata si svolge sull’acropoli della città, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento dedicato a temi legati alla crescita personale.

Questa sera alle 21 appuntamento in Fortezza con Paolo Crepet. Nuovo evento per Estate in Fortezza 2026 la rassegna con la direzione del Teatro Verdi Montecatini Terme che porta sull’acropoli della città un ricco cartellone con appuntamenti che vedranno protagonisti da luglio ad agosto personaggi tra musica, cultura e teatro. Stasera appunto sarà la volta di Paolo Crepet con “Riprendersi l’Anima”. “Riprendersi l’anima” è il lavoro più recente e intimo dello psichiatra e sociologo Paolo Crepet. Edito da HarperCollins, il libro e l’omonimo spettacolo teatrale sono un invito a non rassegnarsi all’omologazione tecnologica e a ritrovare la propria unicità emotiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come riprendersi l’anima. I consigli di Crepet in Fortezza

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