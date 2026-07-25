Collegi universitari di merito 477 borse di studio fino a 13mila euro | domande entro il 30 luglio

Gli studenti ammessi ai Collegi universitari di merito per l’anno accademico 2026-27 possono presentare domanda per le 477 borse di studio offerte dall’INPS, con un valore massimo di 13mila euro. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata al 30 luglio. La partecipazione riguarda studenti iscritti ai 58 Collegi rappresentati dalla CCUM.

Ultimi giorni per partecipare al bando INPS destinato agli studenti ammessi, per l’anno accademico 202627, in uno dei 58 Collegi universitari di merito rappresentati dalla CCUM. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 30 luglio 2026 attraverso il Portale prestazioni welfare. Il concorso mette a disposizione 477 borse di studio, rivolte agli studenti universitari figli o orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego. I contributi, di importo compreso tra 10.000 e 13.000 euro in base all’ISEE, possono coprire in tutto o in parte la retta del collegio. La quota comprende alloggio, vitto, spazi per lo studio, attività formative e servizi alla persona. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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INPS, borse universitarie fino a 13.000 euro: come fare domanda nel 2026

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477 borse di studio per i Collegi Universitari di Merito: scadenza domande giovedì 30 luglio alle ore 12.00. Gli studenti iscritti all’università, figli e orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego, possono fare domanda rb.gy/y1km8x Inps Comunica x.com

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