Durante il Tour de France 2026, Pogacar ha mantenuto la prima posizione per gran parte della corsa, ma ha perso secondi rispetto a Evenepoel nelle ultime tappe. Piganzoli è riuscito a conservare il suo piazzamento tra i primi 15 classificati. La gara si è conclusa con Pogacar in testa, mentre Evenepoel ha migliorato la sua posizione nelle fasi finali.

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026, dopo aver dominato in lungo e in largo le tre settimane durante le quali si è snodata la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Il fuoriclasse sloveno ha messo le mani sulla quinta Grande Boucle della propria carriera, eguagliando il record di grandi icone della storia del ciclismo ed entrando sempre di più nel mito del pedale: dopo le apoteosi del 2020, 2021, 2024, 2025, domani pomeriggio alzerà nuovamente al cielo il trofeo sui Campi Elisi di Parigi. L’alfiere della UAE Emirates ha gareggiato da autentico cannibale sulle strade transalpine, vincendo cinque frazioni e dettando... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Pogacar perde secondi da Evenepoel. Piganzoli resiste in top15

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TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR SEUL AU MONDE écrase la concurrence dans le Tourmalet, Seixas solide

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