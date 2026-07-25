La chiesa era piena di persone per l’ultimo saluto a Roberto Spera, con presenti amici, colleghi, familiari, rappresentanti del mondo sportivo, professionale, commerciale, del carnevale e del municipio, rappresentato dal sindaco con fascia tricolore. Tra i presenti si ricordano le sue capacità di coinvolgere i giovani e l’affetto di chi lo conosceva da tempo. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari gruppi e persone che hanno condiviso momenti della sua vita.

C’erano gli amici di una vita, i colleghi, la famiglia, il mondo dello sport, delle professioni, del commercio, del carnevale e il comune, con il sindaco Edoardo Accorsi in fascia tricolore. C’era una comunità intera, stretta nel silenzio e nelle lacrime, per dare l’ultimo saluto a Roberto Spera, commercialista stimato e presidente della Benedetto ’64 per tredici anni, figura che ha lasciato un segno profondo nella vita di Cento. E soprattutto c’erano molti dei suoi ragazzi e della squadra di basket giovanile che era riuscito a ingrandire fino ad arrivare a un vivaio di 300 iscritti. Un cuore che pulsa e che ha voluto che anche in questo ultimo suo viaggio, sul feretro, ci fosse la maglia che li ha accompagnati in questo importate cammino per i giovani, ma anche per lo sport centese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiesa gremita per l’addio a Roberto Spera: "Amava i giovani e sapeva coinvolgere tutti"

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