Chieri straniero tenta di stuprare una 70enne sulla ciclabile e le rompe una costola

Un uomo si è avvicinato a una donna di 70 anni sulla pista ciclabile tra Chieri e Riva, bloccandola mentre pedalava. Ha tentato di violentarla e le ha anche sferrato un pugno, provocandole la rottura di una costola. La vittima ha descritto l’aggressore come un uomo tra i 20 e i 30 anni, di colore. La polizia sta cercando l’uomo, che non è stato ancora individuato.

Si è avvicinato a una donna di 70 anni sulla pista ciclabile tra Chieri e Riva (Torino). L’ha bloccata mentre andava in bici e ha tentato di violentarla, sferrandole anche un pugno che le ha rotto una costola: ora è caccia all’aggressore, un uomo che la vittima ha descritto “tra i 20 e i 30 anni” e “di colore”. Nei giorni scorsi, poco dopo mezzogiorno, la pensionata, nonna di due ragazzi, era partita in bicicletta dal parcheggio di via Polesine. Stava tornando verso Chieri quando,circa 300 metri prima del cavalcavia, quando è stata avvicinata dal ragazzo di colore. Secondo il racconto dell’anziana, l’ha spinta verso il fosso costringendola a scendere e facendola cadere dalla bici, per poi afferrarla al collo e trascinarla in un sentiero nascosto tra la vegetazione, a fianco di un appezzamento recintato ma abbandonato recintato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tenta di stuprare due donne in un ascensore, una lo colpisce con un monitor: in manette 20enne stranieroUn giovane straniero di 20 anni è stato arrestato a Catania dopo aver tentato di aggredire sessualmente due donne in un ascensore di un edificio nel...

Tunisino richiedente asilo entra in una casa e cerca di stuprare una 23enneUn uomo di nazionalità tunisina ha scavalcato la recinzione di un'abitazione a Ponteranica, in provincia di Bergamo, e ha aggredito una ragazza di 23...

Argomenti più discussi: Tenta di violentare una settantenne sulla pista ciclabile; Ragazzo tenta di stuprare 70enne sulla ciclabile di Chieri: caccia all'aggressore.

Ragazzo tenta di stuprare 70enne sulla ciclabile di Chieri: caccia all'aggressoreTentato stupro sulla pista ciclabile che connette Chieri a Riva. Negli scorsi giorni una pensionata è stata aggredita da un ragazzo, mentre stava tornando a casa in bicicletta. La donna di circa setta ... torinoggi.it

Tentato stupro sulla pista ciclabile a Chieri: ragazzo tenta di violentare un'anziana che passeggiava in biciclettaUn'italiana sulla settantina è stata vittima di un tentativo di stupro lungo la pista ciclabile che collega Chieri, con accesso da via Montù, a Riva presso Chieri all'ora di pranzo di lunedì 13 luglio ... torinotoday.it