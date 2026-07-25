Chi l’ha visto? tornerà in onda a settembre, ogni mercoledì sera su Rai3. Dopo settimane di discussioni, si attende l’annuncio ufficiale di chi sostituirà Federica Sciarelli alla guida del programma. La decisione è stata presa dalla rete, che ha scelto una soluzione ritenuta più logica e coerente per il futuro della trasmissione. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti è stato ancora comunicato.

Chi l’ha visto? torna a settembre, ogni mercoledì in prima serata su Rai3. Dopo tanto parlare, è imminente l’annuncio ufficiale di chi prenderà il posto di Federica Sciarelli. Dopo settimane di indiscrezioni che hanno tirato in ballo moltissimi nomi celebri dal dirigente Rai Stefano Coletta alla “belva” Francesca Fagnani passando per i volti del Tg1 Giorgia Cardinaletti e Laura Chimenti, la fumata da nera è quasi bianca. La Rai fa la scelta migliore e più logica, l’unica decisione da prendere nonché in perfetta linea con quanto espresso in privato e in pubblico dalla Sciarelli: Chi l’ha visto va affidato ad uno degli inviati storici, chi ha messo testa e cuore nel programma. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - CHI L’HA VISTO: LA RAI FA LA SCELTA MIGLIORE E PIÙ LOGICA PER IL DOPO SCIARELLI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NINNA SCOPRE LA VERITÀ SU MATTI E LUCREZIA NELLA SCUOLA DI STEFANO E ILARY!

Notizie e thread social correlati

Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsaLa Rai non ha ancora deciso chi condurrà il programma dopo la fine di Chiara Sciarelli.

Temi più discussi: Perché Domenico Iannacone a Chi l'ha visto sarebbe la scelta perfetta; 'Chi l'ha visto?', poker di nomi interni al programma nella rosa finale per il dopo-Sciarelli; Chi sostituirà Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? Rai vicina alla scelta: ecco i quattro nomi in corsa; Chi l’ha visto, quattro nomi della squadra di Sciarelli per la guida del programma.

Federica Sciarelli resterà con noi dichiara l'AD Rai a Milano Finanza. A #chilhavisto verrà fatta una scelta interna. Preoccupato per l'uscita di Infante? No. Faceva da noi #Ore14 e ora va a Mediaset a fare la stessa cosa alle 11. Scelta analoga a quella di Bi x.com

Chi l'ha visto? Il totonomi: Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti per il dopo SciarelliChi l’ha visto il conduttore di Chi l’ha visto? Il nome del successore di Federica Sciarelli continua ad essere un rebus, un tormentone di quest’estate (in mancanza di ... ilmessaggero.it

La Rai ha il nome: chi prende il posto di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, l’indiscrezioneLa Rai accelera sulla successione di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?: spuntano quattro nomi e la scelta sarebbe ormai vicina. donnaglamour.it