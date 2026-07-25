Chelsea Green ha rivelato di aver iniziato una nuova carriera come attrice, grazie anche al supporto dei fan che le hanno permesso di ottenere il titolo WWE. La wrestler ha spiegato che ogni volta che si trova sul set di un film, si sente emozionata e sorpresa, sottolineando come questa esperienza rappresenti un passo importante nel suo percorso professionale. Green ha anche espresso gratitudine per l’affetto ricevuto dal pubblico durante questa transizione.

Chelsea Green sta costruendo una carriera anche lontano dal ring, ma ammette che ogni volta che mette piede su un set cinematografico si ritrova a pensare la stessa cosa: “Che cosa ci faccio qui?” Intervistata da NerdSpin, l’ex Women’s United States Champion ha parlato apertamente delle difficoltà che sta affrontando nel passaggio dal wrestling alla recitazione, confessando di convivere con la cosiddetta sindrome dell’impostore e di temere costantemente di non essere all’altezza delle opportunità che le vengono offerte. L’argomento è nato quando l’intervistatrice ha parlato della sensazione di non sentirsi meritevoli del proprio posto, un sentimento in cui Green si è riconosciuta immediatamente: “C’è un termine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chelsea Green si confessa, la nuova carriera da attrice e il titolo WWE che “I fan hanno reso possibile”

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She Accidentally Married the Untouchable Billionaire… Now He Cant Stop Loving Her

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