Centrodestra I nomi caldi del toto sindaci
Nel centrodestra si fanno i nomi caldi per le prossime elezioni comunali in tre città. Tra i candidati in lizza ci sono Marsico e Cattaneo, con diverse ipotesi ancora in discussione. Le candidature sono al centro delle conversazioni politiche e non ci sono ancora decisioni ufficiali. La competizione si concentra su questi nomi, mentre le liste e le alleanze sono ancora da definire. La campagna elettorale si avvicina, e l’attenzione resta alta sui possibili candidati.
Toto sindaci in vista delle Amministrative: tutti i nomi caldi nel centrodestra tra Varese, Busto e Gallarate. Da Marsico e Cattaneo fino all’ipotesi Monti sponsorizzata dal ministro Giorgetti (nella foto), passando per il derby della Lega a Busto Arsizio e la sfida a Gallarate: la corsa per la poltrona di primo cittadino si accende a un anno dal voto, con la data ancora non fissata. Al momento capeggiano la sfida alla candidatura di centrodestra per Varese dell’avvocato varesino Luca Marsico (FI), oggi consigliere regionale, già sindaco di Brusimpiano nonché vicepresidente della Provincia; e Raffaele Cattaneo (Noi moderati), saronnese, sottosegretario a Palazzo Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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