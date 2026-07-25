centrodestra i nomi caldi del toto sindaci

Notizia in breve

Nel centrodestra si fanno i nomi caldi per le prossime elezioni comunali in tre città. Tra i candidati in lizza ci sono Marsico e Cattaneo, con diverse ipotesi ancora in discussione. Le candidature sono al centro delle conversazioni politiche e non ci sono ancora decisioni ufficiali. La competizione si concentra su questi nomi, mentre le liste e le alleanze sono ancora da definire. La campagna elettorale si avvicina, e l’attenzione resta alta sui possibili candidati.