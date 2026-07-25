Le alte temperature e le ondate di calore colpiscono anche le persone più in salute e attive, rendendo difficile la vita quotidiana. Chi lavora all’aperto, guida o si sposta frequentemente si trova ad affrontare condizioni estreme che aumentano il rischio di disagi e problemi di salute. Le ondate di calore, spesso prolungate, mettono sotto stress il corpo e complicano le attività quotidiane, anche per chi non presenta condizioni di fragilità.

Quando il caldo si fa estremo e le ondate di calore avvolgono come una bolla le città, l’esistenza si fa complicata anche per chi ha un lavoro, guida una macchina, non è troppo anziano e ancora in salute. Una mezza salvezza arriva dalla possibilità di muoversi, uscire, andare in piscina, andare in palestra, andare in luoghi condizionato ma, soprattutto, partire. Verso case più fresche per chi le ha, verso paesi più freschi per chi può. Insomma, nonostante sia asfissiante vivere a quaranta gradi, ci sono strategie che si possono mettere in atto per sopravvivere. Questo non vale, però, per molte categorie di persone. Gli anziani, i malati, le persone e i minori con disabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è chi non può scappare dal caldo: le alte temperature colpiscono due volte i fragili

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Buongiorno la mia gatta é riuscita a scappare di casa da una settimana.. é una settimana che la cerco giorno e sera ho tutta la casa in sicurezza e non so da dove potrebbe essere uscita, non é abituata a uscire.. chiedo per favore se c'è qualcuno della zona se x.com

Come faccio a NON tirare per l'iniziativa? reddit

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