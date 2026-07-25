Carta d’identità senza scadenza per gli over 70 | cosa cambia dal 30 luglio 2026

Dal 30 luglio 2026, la Carta d’identità elettronica per gli over 70 sarà valida senza scadenza. La modifica riguarda le carte rilasciate a cittadini con più di 70 anni, che non avranno più bisogno di rinnovo. La misura entra in vigore per semplificare la gestione delle carte di identità di questa fascia di età. La nuova normativa si applica solo alle carte emesse dopo questa data. Non sono previsti rinnovi o aggiornamenti periodici per le carte senza scadenza.

Roma, 25 luglio 2026 – Dal 30 luglio 2026 cambia la durata della Carta d’identità elettronica per i cittadini più anziani. Le Cie rilasciate a persone che abbiano già compiuto 70 anni al momento della richiesta avranno infatti validità illimitata, eliminando la necessità di tornare periodicamente negli uffici comunali per il rinnovo del documento fisico. La novità è stata introdotta dal decreto-legge 19 febbraio 2026, numero 19, successivamente convertito in legge, nell’ambito delle misure di semplificazione dei servizi pubblici e demografici. La disposizione riguarda esclusivamente le Carte d’identità elettroniche emesse a partire dalla data indicata. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Carta didentità a vita per gli over 70: cosa cambia dal 1° novembre 2026

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