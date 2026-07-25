Il Ministero dell'Istruzione ha respinto la proposta di mediazione della Regione, confermando la chiusura di alcune scuole a Terni. La decisione riguarda l’accorpamento di istituti scolastici, che si concentrerà principalmente sulla città umbra. A differenza di Città di Castello, che rimane invariata, Terni si trova ora sotto il rischio di chiusure e riorganizzazioni delle scuole. La giornata ha visto un susseguirsi di incontri e comunicazioni ufficiali.

Caos scuole: il Ministero boccia la mediazione della Regione, salva Città di Castello, ma la scure del dimensionamento si sposta su Terni. Giornata cruciale ieri per il futuro assetto umbro iniziata con un lungo intervento dell’assessore regionale Fabio Barcaioli che ha aggiornato sul dimensionamento accusando il ministero di "aver respinto la mediazione. Così lascia la scuola umbra nel caos". Il ministero dell’Istruzione ha confermato il limite delle 130 autonomie disponendo l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale per l’attuazione. Cosa succede nel concreto? Città di Castello non viene più colpita dal taglio -nel rispetto della sentenza del Tar del 29 maggio - e, oltre a Gubbio si torna a Terni dove il piano originario prevedeva l’accorpamento tra la direzione didattica Don Milani e l’istituto comprensivo De Filis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caos dimensionamento. Città di Castello è “salvo“. L’accorpamento tocca Terni

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