Cantiere Soccorso allarme azienda I dubbi di Targetti sulla Cmc | Sicuri di affidare la maxi opera?

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’azienda coinvolta nei lavori per il sottopasso del Soccorso a Prato sta affrontando difficoltà legate alla situazione finanziaria e gestionale. La società di Ravenna, incaricata del progetto, ha subito dubbi da parte di un’altra impresa sulla sicurezza e sull’affidabilità dell’affidamento di questa grande opera pubblica. La commessa rappresenta uno dei progetti più complessi degli ultimi anni nella regione e la situazione attuale evidenzia problemi legati alla continuità e alla stabilità dell’impresa incaricata.

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Le difficoltà che stanno attraversando la Cmc di Ravenna finiscono per riflettersi anche su Prato, dove l’azienda è chiamata a realizzare una delle opere pubbliche più delicate degli ultimi decenni: il sottopasso del Soccorso. A sollevare il caso dell’azienda ravennate acquisita dal gruppo Alpha General Contractor - Finres di Antonio Politano, è il consigliere comunale della lista civica Targetti Sindaco, Jonathan Targetti, che chiede all’amministrazione di verificare con attenzione la situazione dell’azienda chiamata a realizzare l’intervento. Il riferimento è alle notizie pubblicate dal Resto del Carlino sulla situazione della cooperativa ravennate e alla nota congiunta diffusa da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil dopo l’assemblea dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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