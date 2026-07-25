L’azienda coinvolta nei lavori per il sottopasso del Soccorso a Prato sta affrontando difficoltà legate alla situazione finanziaria e gestionale. La società di Ravenna, incaricata del progetto, ha subito dubbi da parte di un’altra impresa sulla sicurezza e sull’affidabilità dell’affidamento di questa grande opera pubblica. La commessa rappresenta uno dei progetti più complessi degli ultimi anni nella regione e la situazione attuale evidenzia problemi legati alla continuità e alla stabilità dell’impresa incaricata.

Le difficoltà che stanno attraversando la Cmc di Ravenna finiscono per riflettersi anche su Prato, dove l’azienda è chiamata a realizzare una delle opere pubbliche più delicate degli ultimi decenni: il sottopasso del Soccorso. A sollevare il caso dell’azienda ravennate acquisita dal gruppo Alpha General Contractor - Finres di Antonio Politano, è il consigliere comunale della lista civica Targetti Sindaco, Jonathan Targetti, che chiede all’amministrazione di verificare con attenzione la situazione dell’azienda chiamata a realizzare l’intervento. Il riferimento è alle notizie pubblicate dal Resto del Carlino sulla situazione della cooperativa ravennate e alla nota congiunta diffusa da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil dopo l’assemblea dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere Soccorso, allarme azienda. I dubbi di Targetti sulla Cmc: "Sicuri di affidare la maxi opera?"

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