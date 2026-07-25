Camminate serali in giro per il paese | Ci riprendiamo il nostro territorio ed evitiamo che finisca in mano ai malintenzionati

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In paese si sono svolte camminate serali organizzate dal gruppo di controllo di vicinato. L'obiettivo è stato di animare le vie pubbliche e rafforzare la sicurezza locale. Le persone si sono riunite per percorrere le strade del centro, con l’intento di controllare il territorio e prevenire azioni di malintenzionati. L’iniziativa ha coinvolto residenti che hanno deciso di partecipare in modo volontario.

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Cividate al Piano (Bergamo) – Camminate serali per animare vie e luoghi pubblici del centro e assicurare in questo modo maggiore sicurezza. Accade a Cividate al Piano, dove il Gruppo di controllo di vicinato ha deciso di mettere in campo questa iniziativa. Un primo appuntamento si è svolto lunedì ed ha visto la partecipazione di una sessantina di persone di tutte le età. Il prossimo è in programma lunedì 27 con partenza alle 20,30 dal Parco Suardi. “Ormai a Cividate al PIano di sera per strada non si vede più nessuno – spiega Maurizio Sinatra, presidente del Gruppo di controllo di vicinato, che festeggia quest’anno i 400 iscritti e i 10 anni di attività –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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